Für die Zukunft aufgestellt

Im Januar 2015 haben die Kaderspieler es hautnah zu spüren bekommen: Das Bundesstützpunkt und Leistungszentrum in Stammheim, das 1993 erbeut worden war, ist in die Jahre gekommen. Ulrich Lange, Präsident des Württembergischen Tennisbunds (WTB), erinnert sich bei der Einweihung „des neuen Schmuckkästchens“ noch ganz genau an die damalige Zeit zurück: „Es waren bitterkalte Wintertage. Das Außenther...