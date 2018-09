Für die Forschung auf Insektensuche

Stuttgart. Scheinbar ins Gebet vertieft, kann sie blitzschnell zuschlagen: die Gottesanbeterin. Das Insekt lauert seiner Beute auf und frisst alles, egal ob Spinnen, Fliegen oder die eigenen Kinder. Das Vorkommen soll statistisch besser erfasst werden: Bei dem Citizen-Science-Projekt können Interessierte die für Menschen harmlose Fangschrecke suchen, fotografieren und ihr Vorkommen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) via Internet melden.

Ziel sei es, einen fundierten Überblick über die Verbreitung der Art zu erhalten, der einzigen Fangschrecke, die in Mitteleuropa vorkommt. Seit etwa einem Jahr erfasst die LUBW das Vorkommen der leicht erkennbaren Gottesanbeterin, die zwischen sechs und siebeneinhalb Zentimeter groß und zartgrün bis braun ist.

Das wärmeliebende Insekt lebt am Kaiserstuhl und in der Rheinebene, der wärmsten Region in Deutschland, erläutert Eva Bell, Präsidentin der LUBW. Mittlerweile wird das Tier auch vereinzelt im Schwarzwald gesichtet sowie in nördlicheren Regionen Deutschlands. Trotzdem ist sie streng geschützt. Die Kartierung sei eine wichtige Grundlage für den Artenschutz, erklärt Staatssekretär Andre Baumann vom Landesumweltministerium. So sei die Biomasse der Insekten einer aktuellen Studie zufolge in den letzten 27 Jahren um 75 Prozent zurückgegangen. Baden-Württemberg habe eine besondere Verantwortung für die Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa), so Baumann. Das Land beherberge den Hauptteil des bundesdeutschen Gesamtbestandes des „faszinierenden Insekts“. Das Tier, das auf der Roten Liste der gefährdeten Arten Baden-Württembergs steht, bevorzuge warme, trockene Gegenden und profitiere vom Klimawandel.

„Um den Verlust der Artenvielfalt im Land zu stoppen und die einzigartigen baden-württembergischen Kultur- und Naturlandschaften zu stärken, investiert die Landesregierung mit dem Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt daher in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 36 Millionen Euro“, sagt Baumann. epd