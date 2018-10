Fünfeinhalb Jahre Haft für 21-Jährigen

Stuttgart/Schwieberdingen. Mit Abschluss dieses Prozesses gegen einen ehemaligen Azubi einer privaten Kita in Schwieberdingen bei Ludwigsburg ist erstmals in der Geschichte des Stuttgarter Landgerichts ein Verfahren im Bereich sexueller Verbrechen an Kindern von Anfang an bis zum Ende nichtöffentlich verhandelt worden – einschließlich der Urteilsbegründung. Solche Geheimverfahren fanden bisher nur statt, wenn Angeklagte unter 18 Jahre alt waren. Derartige nichtöffentliche Prozesse in sensiblen Anklagen werde es in Zukunft öfter geben, hieß es aus Stuttgarter Gerichtskreisen.

Laut Urteil ist der 21-Jährige, der zu den Tatzeiten 20 Jahre alt war, schuldig des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Fällen. Dazu des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit Herstellen kinderpornografischer Dateien in weiteren zwei Fällen, sowie weiterer Verbrechen des sexuellen Kindesmissbrauchs und Besitzes pornografischer Schriften und Videos. Die verhängten fünf Jahre und sechs Monate gelten rechtlich als eine „Einheitsjugendstrafe“.

Die 4. Große Jugendschutzkammer hat dabei strafmildernde Aspekte berücksichtigt. Bei dem Angeklagten wurde eine erheblich verhinderte Schuldfähigkeit registriert – bedingt durch seine festgestellte psychische Krankheit im Bereich eines „Asperger-Syndroms“. In diesem Falle handelte es sich laut dem Urteil zudem um einen Angeklagten, der keine Vorstrafen hat und vor Gericht umfassend geständig war. Außerdem sitzt er bereits seit sieben Monaten in Untersuchungshaft und ist nach richterlichen Erfahrungen als Erstverbüßer besonders strafempfindlich. In solchen Fällen gehen die Strafkammern in der Strafzumessung weit nach unten.

Angeklagt war er wegen siebenfachen Kindesmissbrauchs von Kindern im Alter zwischen einem und drei Jahren. Die Taten endeten im März dieses Jahres, als eine Mutter von ihrer dreijährigen Tochter entsprechende Hinweise bekommen hatte und Anzeige erstattete. Bernd Winckler