Das Tübinger Standesamt hat von Oktober bis zum Jahresende fünf gleichgeschlechtliche Paare getraut, teilt die Stadtverwaltung mit. Drei Ehen wurden zwischen Männern geschlossen, zwei zwischen Frauen. Außerdem haben im Jahr 2017 elf gleichgeschlechtliche Paare aus Tübingen ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. Insgesamt wurden zwischen Oktober und Dezember in Tübingen 172 Ehen geschlossen, davon 156 zwischen Mann und Frau. Wer in Tübingen heiraten will, kann sich im Standesamt oder in den Verwaltungsstellen der Teilorte beraten lassen. Informationen gibt es auch auf der städtischen Internetseite: www.tuebingen.de/heiraten