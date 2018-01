Fünf Tübingerinnen im Habil-Programm

Fünf Wissenschaftlerinnen der Uni Tübingen sind für eine Förderung durch das Margarete von Wrangell-Programm ausgewählt worden. Das Habilitationsprogramm des Landes unterstützt Frauen auf dem Weg zur Professur. In der aktuellen Bewerbungsrunde werden aus 50 Bewerbungen zehn Habilitationsprojekte landesweit gefördert, die Hälfte davon in Tübingen. Die Wissenschaftlerinnen können sich im Rahmen einer auf fünf Jahre befristeten Anstellung für eine Professur qualifizieren. Erfolgreich beworben haben sich: Donna Bryce aus dem Fachbereich Psychologie mit dem Habilitationsthema: „The Determinants and Development of Monitoring Accuracy“, Victoria Grinberg (Hochenergie-Astrophysik – „Röntgenuntersuchungen strukturierter Winde von O- und B-Riesensternen“), Christina Richter-Ibáñez (Musikwissenschaftliches Institut – „Songs in Translation: Übersetzungen von an Sprache gebundener Musik. Kulturelle Kontexte und digitale Analyse“), Monika Schönauer (Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie – „Systems Memory Consolidation and Sleep“) und Isabelle Mack (Psychosomatische Medizin und Psychotherapie – „Psychobiologie der Gewichtsregulation bei Adipositas über die Lebensspanne“.