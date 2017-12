Frühstart für die Fitness

Stuttgart. Der Jahreswechsel naht und mit ihm die guten Vorsätze. Wir kennen das: Dem Alkohol entsagen, Frieden mit den Nachbarn schließen, jeden Tag dreimal herzlich lachen – und natürlich der Klassiker: mehr Sport.

Wobei solche allgemein gehaltenen Vorsätze nur was für Couch Potatoes sind. Die wachsende Gemeinde der ernsthaft Fitness-Geneigten in Deutschland geht härter an das Thema ran: mit Zahlen, Daten, Fakten. Da wird gemessen und gewogen, gezählt und getrackt, in Kilometern, Runden, Gramm, Kilokalorien und Treppenstufen. Fitnessarmbänder und Smartphones melden jede Bewegung umgehend an die Community im Netz, die zum gnadenlosen Vergleich anhebt. Wochenziel 40 Kilometer? Ich biete 60!

Wer sich da am 1. Januar feiertagsschwer in die erste Fitness-Challenge des Jahres einbucht, der hat das Nachsehen. Hundert Sit-ups mit der Plauze? Nie im Leben.

Doch kein Problem ohne Lösung: Der Trend geht zum Vor-Vorsatz. Oder: Der frühe Vogel brilliert bei der Fitness-Challenge. Eine wachsende Schar von Sportfans legt mit ihren guten Vorsätzen schon am 1. Dezember los. Das hat den Vorteil, dass man sich die Feiertagskilos quasi in vorauseilendem Gehorsam abtrainiert, bevor sie anwachsen. Und es hat den noch größeren Vorteil, dass man entspannt ins neue Jahr starten kann. Mehr Sport? Hab ich alles hinter mir. Ich fange jetzt an zu rauchen. Ulrike Sosalla