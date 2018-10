Früherer Tübinger Regierungs-Vizepräsident Schneider geht ins Rennen um den Reutlinger Chefsessel

Eine Beamtenlaufbahn mit vielen Stationen

Kein reines CDU-Gewächssei er, sagt OB-Kandidat Dr. Christian Schneider. Geboren am 5. März 1964 in Mühlheim/Ruhr studierte er Jura und wurde danach ein „typischer Laufbahnbeamter“, wie Schneider selbst sagt: Er arbeitete in den Finanzverwaltungen von Sachsen, Nordrhein-Westfalen und anschließend im Jahr 2000 in Baden-Württemberg, wo er Referent des Staatssekretärs im Finanzministerium wurde. Er war zudem Büroleiter in verschiedenen Ministerien des Landes, bevor er als Vizepräsident zum Regierungspräsidium Stuttgart wechselte. Das gleiche Amt hatte er von November 2015 bis Juni 2016 in Tübingen unter Regierungspräsident Jörg Schmidt inne. Derzeit ist Schneider Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Waldenbuch. Der 54-Jährige ist seit 2000 in der CDU.