Frisch Auf begleicht Rechnung

Göppingen. Der Stachel saß sehr tief, jetzt ist er gezogen. „Die Panne im Vorjahr tat richtig weh, jetzt ist die offene Rechnung beglichen“, freute sich Marcel Schiller mächtig über den Göppinger 31:25 (14:11)-Derbysieg gegen den TVB Stuttgart. Der Frisch-Auf-Torjäger fand mit dem Schlusspfiff auch seinen ganz persönlichen Frieden. „Im Vorjahr hat mich Jogi Bitter kaputtgemacht, diesmal konnte ich elf Tore beisteuern“, wusste nicht nur der flinke Linksaußen um die Abhängigkeit des Gastes vom Können seines Keepers. Diesmal aber griff die Lebensversicherung der Stuttgarter zu oft ins Leere, die Hausherren bauten mit dem Selbstbewusstsein ihres guten Saisonstarts ihre Ligabilanz auf 8:2 Punkte aus.

Schillers langjähriger Göppinger Teamkollege Manuel Späth trauerte den vorentscheidenden Minuten vor dem Seitenwechsel hinterher. „Wir waren lange ebenbürtig und haben es verpasst, nach unserer 9:8-Führung mehr herauszuholen“, befand der Abwehrchef, der mit den Stuttgarter Kollegen innerhalb von neun Minuten mit 11:14 in Rückstand geriet. „Im zweiten Durchgang haben uns die Göppinger dann den Schneid abgekauft“, so der Routinier nach dem weniger spannenden zweiten Teil des Nachbarschaftsduells.

Späths Trainer Jürgen Schweikardt, der mehrmals seine Torhüter Bitter und Jonas Maier tauschte, machte die Niederlage auch am schwachen Start in die zweite Hälfte fest, als die Gastgeber auf 17:11 davonzogen. „Wir haben hier nur eine Chance, wenn wir nah am Maximum spielen“, so Schweikardt, „zudem haben wir zu früh den Anschluss verloren.“ Sein Pendant Hartmut Mayerhoffer hatte nach der bestandenen Derby-Prüfung gut lachen. „Ich bin sehr zufrieden, unsere breite Spielanlage mit zwölf Toren von den Außenpositionen hat mir gefallen“, analysierte der Frisch-Auf-Coach den vom Großteil der 4300 Zuschauer gefeierten klaren Sieg, der nach hitzigen ersten 25 Minuten nicht zu erwarten war.

Dass den Göppingern damit der bislang höchste Saisonsieg gelang, tat auch Rechtsaußen Marco Rentschler gut, mit sechs Treffern zweitbester Werfer der Hausherren. „Diesmal waren wir nicht wieder nur ein Tor vorn“, blickte der Linkshänder auf die letzten beiden Spieltage zurück und reihte sich unter den feiernden Derbysiegern ein.