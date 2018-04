Frisch Auf Göppingen im Viertelfinale gegen Chambéry

Göppingen. Das ergab die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen am Dienstag bei der Europäischen Handball-Föderation (EHF) in Wien. Im Hinspiel tritt Titelverteidiger Göppingen am Wochenende des 21./22. April zunächst in Chambéry in den französischen Alpen an und hat dann im Rückspiel am 28./29. April Heimrecht. Die genauen Termine werden noch festgelegt.

«Chambéry ist ein sehr attraktives Los für uns. Sie sind in den letzten Jahren im EHF-Cup immer weit gekommen und stellen eine erfahrene und spielstarke Mannschaft», sagte Frisch-Auf-Trainer Rolf Brack. «Aus meiner Sicht ist diese Paarung bezüglich der Chance auf das Weiterkommen ein 50:50-Spiel.»

Göppingen schloss die Gruppenphase des EHF-Pokals nach sechs Siegen in sechs Spielen als Gewinner der Gruppe C ab, Chambéry wurde in der Gruppe D Zweiter. Das Final Four findet am 19./20. Mai in Magdeburg statt.