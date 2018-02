Freundschaften fürs Leben

Das Paradies lag in der Tübinger Brunnenstraße, in einem spartanisch eingerichteten und architektonisch eher kastenartigen Haus. Da war sich Edeltraud Löffler ganz sicher: „Wir hatten ein Bett, sogar ein bezogenes. Wir bekamen Kartoffeln, Gemüse, Eintopf, hatten also zu essen. Und die Professoren kamen zu uns ins Haus.“Im Jahr 1947 war das – da wurde in diesem Kasten in der Brunnenstraße das Leib...