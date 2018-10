„Freudigster Moment in meiner Küche“

Stuttgart. Es ist ein ungewöhnliches Projekt: Starköche wie Alfons Schuhbeck, Vincent Klink, Mike Süsser und Meta Hiltebrand haben ihre Küchen geöffnet und gemeinsam mit Down-Syndrom-Kindern feinste Speisen zubereitet. Insgesamt 19 Küchenmeister aus dem deutschsprachigen Raum beteiligten sich an der Aktion, die zur Vorbereitung eines speziellen Kochbuchs diente. Es heißt „#46pluskocht voll lecker“ und wurde in Stuttgart gemeinsam von den Profis und ihren Jungköchen vorgestellt.

Der Stuttgarter Profi-Koch Vincent Klink zeigte sich berührt von der Begegnung mit den Down-Syndrom-Kindern. Er habe „den freudigsten Moment, der in meiner Küche je gewesen ist“, erlebt, sagte er bei der Buchpräsentation. Und er ärgerte sich über den Stempel „Sorgenkinder“, den man diesen Kindern in der Vergangenheit aufgedrückt habe. „Das Gegenteil ist der Fall“, sagte er. Die Mädchen und Jungen seien mit ihrem unverstellten Blick auf die Arbeit in der Küche zu bewundern. Auch Bio-Koch Simon Tress aus Hayingen bei Reutlingen war fasziniert von den Kindern. Es habe ihn bewegt, wie sie „aus dem Herzen“ gekocht hätten. Meta Hiltebrand aus Zürich bescheinigte ihrem jungen Mitkoch Fabian, dass er groß im Flirten gewesen sei.

Dickes Lob von der Ministerin

Ein dickes Lob für die Entstehungsgeschichte des Kochbuchs gab es von Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Ihre eigenen Fähigkeiten am Herd beschrieb die Ministerin augenzwinkernd damit, dass sie eine Dose selbst aufwärmen könne.

In dem Buchprojekt sieht Eisenmann mehr als nur einen bunten Beitrag zur Inklusion. Es gebe leider immer noch viele Menschen, die Probleme mit der gesellschaftlichen Teilhabe Behinderter haben. „Wir müssen diese Teilhabe einfordern“, sagte die Ministerin.

Die Initiative zu dem Projekt ging von dem Verein „46plus“ aus, der seit 15 Jahren Familien unterstützt, bei denen ein Kind Down-Syndrom hat. Der Vereinsname weist darauf hin, dass diese Kinder zu den üblichen 46 Chromosomen im Erbgut ein Zusatzchromosom aufweisen, das die Behinderung auslöst. „46plus“ hat in der Vergangenheit häufiger Prominenz für die Unterstützung seiner Arbeit gewinnen können, etwa TV-Entertainer Harald Schmidt für einen Foto-Kalender. Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Spenden.

Das neue Kochbuch bewegt sich mit seinen Rezepten nicht in exotischen Gefilden, sondern eher im Mainstream. Die Bandbreite reicht von Kohlrabi-Carpaccio über Miesmuscheln an Kokos-Sauce bis hin zu Hähnchenspießen und Alblinsen mit Spätzle. Vincent Klink verrät ein Maultaschenrezept, und Bernd Siefert taucht mit Muffins und Schäumchen in die Welt der Schokolade ein. epd