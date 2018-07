„Freu mich auf alle Spieler“

Der SSV Reutlingen beginnt am Donnerstag das Training. Vor der neunten Saison in der Fußball-Oberliga fragten wir Trainer Teo Rus nach den Zielen.TAGBLATT: Was sagen Sie am Donnerstag den Spielern?Teo Rus (44): Ich freue mich auf alle Spieler, wir werden hart und konzentriert arbeiten. Wichtig ist eine gute Vorbereitung, der Kader ist gut, leider ist Niang verletzt, er wird lange ausfallen. Ob wi...