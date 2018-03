„Freier Handel ist das Beste für Wohlstand“

Berlin. Erst seit vier Wochen ist Bernhard Mattes Präsident des Verbands der Automobilindustrie. Doch für den früheren Deutschland-Chef von Ford gibt es keine Schonfrist: Mit den USA droht ein Handelskonflikt, der erst einmal nur aufgeschoben ist. Er würde die Autoindustrie hart treffen. Dies hält Mattes ebenso auf Trab wie drohende Fahrverbote für Diesel-Pkw. In einem seiner ersten Interviews gibt er sich dennoch gelassen.

Herr Mattes, mit den USA droht ein Handelskrieg, losgetreten von US-Präsident Donald Trump. Wie gefährlich kann das für die deutsche Autoindustrie werden?

Bernhard Mattes: Die Vereinigten Staaten sind einer unserer wichtigsten Exportmärkte. Gleichzeitig sind die USA für unsere Hersteller der drittgrößte ausländische Standort. Wir haben dort unsere Produktion seit 2013 um 180.000 Fahrzeuge auf über 800. 000 gesteigert und gegenüber 2009 sogar nahezu vervierfacht. Zusammen mit den Zulieferern beschäftigen wir weit mehr als 110.000 Mitarbeiter. Über die Hälfte unserer US-Produktion exportieren wir in Länder außerhalb des Nafta-Raums, also außerhalb der USA, Mexikos und Kanadas. Das alles hat sich entwickelt auf Basis eines freien, fairen und wettbewerbsorientierten Handels. Er ist das Beste für Wohlstand und wirtschaftliches Wachstum auf beiden Seiten. Dafür plädieren wir auch für die Zukunft. Jegliche Beschränkungen durch Handelsbarrieren und Zölle laufen dem zuwider.

Versteht das Trump nicht, oder warum prügelt er so gern die deutschen Autobauer?

Wir müssen immer wieder auf die Fakten hinweisen. Unsere Industrie leistet einen erheblichen Beitrag auch für die automobile Handelsbilanz der USA. Wir können nur die Politiker ermuntern, die jetzt verhandeln, einen Weg zu finden, der freien und fairen Handel auch künftig gewährleistet.

Erstaunlicherweise verlangen die USA nur 2,5 Prozent Einfuhrzoll für Autos, die EU dagegen 10 Prozent.

Bei Pkw ist das so, bei leichten Nutzfahrzeugen ist es umgekehrt. Der EU-Außenzoll gilt übrigens nicht nur für die USA, sondern für alle anderen Länder, die kein Freihandelsabkommen mit der EU haben.

Halten Sie es für möglich, die 10 Prozent zu senken?

Wir plädieren für nachhaltige und verlässliche Vereinbarungen, die WTO-konform sein müssen. Grundsätzlich sind wir dafür, gegenseitig Handelshürden abzubauen. Hierfür bieten sich bilaterale Verhandlungen über ein Handelsabkommen an.

Haben US-Autos in Deutschland überhaupt eine Chance?

Das entscheidet wie stets der Markt. Der größte US-Exporteur ist übrigens ein deutscher Hersteller. Insgesamt ist die Zahl der Autos, die aus den USA nach Europa exportiert werden, vergleichsweise gering. Das liegt aber nicht an den Zöllen, sondern daran, dass der US-Markt anders ist als der europäische. In den Staaten kostet der Liter Sprit umgerechnet 50 Cent. In Deutschland und Europa ist der Kraftstoff mindestens doppelt so teuer, der Kunde legt daher mehr Wert auf geringen Verbrauch.

Fahren Sie einen Diesel?

Als Dienstauto habe ich ein Hybridfahrzeug. Privat fahre ich einen Diesel und einen Benziner.

Können Sie die Ängste von Autobesitzern verstehen, dass sie demnächst nicht mehr in Innenstädte fahren können und dass ihr Fahrzeug deutlich an Wert verliert?

Natürlich kann ich sie verstehen. Deswegen arbeiten Industrie und Politik mit Hochdruck daran, Fahrverbote zu vermeiden. Wir tun viel zur Verbesserung der Luftqualität. Dazu gehören Software-Updates für über 5 Millionen Pkw, Umstiegsprämien für ältere Diesel und die Beteiligung deutscher Hersteller mit 250 Millionen Euro am Fonds Nachhaltige Mobilität für die Stadt.

Die Autoindustrie macht gute Gewinne, in den USA bekommen die Diesel-Besitzer deutlich mehr als hier. Werden Sie um Hardware-Nachrüstungen herumkommen?

Umbauten an den Motoren dauern lange und führen dazu, dass die Fahrzeuge mehr verbrauchen. Deswegen setzen wir auf die genannten Lösungen. Insgesamt ist die Luftqualität hierzulande gut, die NOx-Belastung im Straßenverkehr ist von 1990 bis 2015 um 70 Prozent gesunken. Es besteht kein flächendeckendes Problem, sondern es geht um etwa 20 Städte, in denen der NOx-Jahresgrenzwert an den Messstellen spürbar überschritten wird. Mit diesen Städten arbeiten wir gezielt zusammen, um hier möglichst rasch zu weiteren Verbesserungen zu kommen.

Und wenn es in Stuttgart doch dazu kommt?

Aus unserer Sicht gibt es intelligentere Maßnahmen zur Reduktion von Stickoxiden. Dazu gehören etwa die Verstetigung und Digitalisierung des Verkehrs und die Erneuerung der Bus- und Taxiflotten. Die Software-Updates bringen im Schnitt 25 bis 30 Prozent Reduzierung der Stickoxide. Wenn all das konsequent umgesetzt wird, müsste es möglich sein, Fahrverbote zu vermeiden.

Der Ruf des Diesels ist gründlich ruiniert. Lässt sich das reparieren?

Das denke ich schon. Wir brauchen jetzt vor allem eine Versachlichung der Debatte. Die Fakten sprechen eine klare Sprache: Der moderne Diesel ist hocheffizient und sauber. Und er ist notwendig, um die Klimaschutzziele der EU zu erreichen.

Die Klimaziele haben nicht nur mit NOx zu tun, sondern auch mit CO2 und Feinstaub. Sind die überhaupt noch zu schaffen?

Der Diesel hat schon seit vielen Jahren serienmäßig den Partikelfilter, das Feinstaubproblem ist daher gelöst. Das EU-weite CO2-Ziel von 95 Gramm für Neuwagen hingegen ist sehr anspruchsvoll und nur erreichbar mit einem steigenden Anteil von Elektrofahrzeugen und mit modernen Diesel-Pkw, weil deren CO2-Emissionen um bis zu 15 Prozent besser sind als bei einem vergleichbaren Benziner.

Mit Russland droht nach der Ausweisung von Diplomaten eine neue Eiszeit. Müssen Sie damit rechnen, dass das auf die Geschäfte der deutschen Automobilindustrie durchschlägt?

Der russische Markt hat enormes Potenzial, aber derzeit muss es vor allem um die Lösungen der politischen Fragen gehen. Nach einer längeren Phase des Rückgangs hat das Pkw-Geschäft zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. 2017 gab es ein Plus von 12 Prozent, auch der Start ins Jahr 2018 ist positiv. Die deutschen Hersteller haben in Russland einen Marktanteil von knapp 20 Prozent. Sie verstärken ihre Präsenz vor Ort mit eigenen Werken, um den Anforderungen der lokalen Produktion gerecht zu werden.

Gegen Russland gibt es immer noch Sanktionen wegen der Ostukraine. Aus der Wirtschaft kommen Forderungen, sie aufzuheben. Schließen Sie sich dem an?

Die deutsche Pkw-Industrie ist von den Sanktionen nicht direkt betroffen, da geht es um andere Güter. Aber unabhängig davon gilt hier das Primat der Politik.