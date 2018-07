Freiburgs OB Horn: Expertengruppe für bezahlbaren Wohnraum

Freiburg. Er werde bezahlbaren Wohnraum zur Chefsache machen und eine Expertengruppe einrichten, kündigte Horn am Montag zum Start seiner acht Jahre dauernden Amtszeit an. «Wir als Stadt haben hier eine soziale Verantwortung», sagte der 33-Jährige bei seiner Amtseinführung. Bezahlbarer Wohnraum sei die größte Herausforderung. «Was wir in Freiburg erleben, ist sozial nicht mehr verträglich», sagte Horn. Gering- und Normalverdiener hätten keine Chance, passenden Wohnraum zu finden. Die städtische Wohnbaugesellschaft sei nun gefordert, dies zu ändern. Sie werde hierfür grundlegend neu ausgerichtet.

Horn ist nach eigenen Angaben der jüngste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Am Montag hatte er seinen ersten Arbeitstag. Er hatte Anfang Mai die Oberbürgermeisterwahl in der 230 000 Einwohner zählenden Stadt für sich entschieden und so den seit 16 Jahren regierenden Amtsinhaber Dieter Salomon (Grüne) aus dem Amt gedrängt.