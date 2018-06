Frauen lösen Final-Ticket

Beim Vorrundenfinale in Erbach haben die Triathletinnen des Mey Post-SV Tübingen mit Ruth Elbeshausen, Larissa Sauter, Lisa Janko und Debütantin Ilsa Beig die direkte Qualifikation für das Finale um den BaWü-Cup am 12. August in Karlsdorf geschafft. Platz zehn über die Olympische Distanz (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Rad und 10 Kilometer Laufen) reichte. Ohne die Leistungsträger Nico Mann u...