Frauen aus dem Fokus

Stuttgart. Die Südwest-CDU wird auf ihrer Landesliste für die Europawahl 2019 aller Voraussicht nach auf den als sicher geltenden ersten vier Plätzen wieder mit Rainer Wieland, Daniel Caspary, Norbert Lins und Andreas Schwab antreten. Mit Inge Gräßle folgt die erste Frau erst auf dem wackeligen Platz 5. Der hat bei der Europawahl 2014 zwar noch für den Einzug ins Europaparlament gereicht, wo Gräßle dem wichtigen Haushaltskontrollausschuss vorsitzt. Allerdings hat die Südwest-CDU damals mit 39,3 Prozent auch ein sehr gutes Ergebnis erzielt, das schwer zu halten sein dürfte. Bei der Bundestagswahl 2017 kam der Landesverband auf 34,4 Prozent der Zweitstimmen, bei der Landtagswahl landete die CDU sogar nur bei 27 Prozent.

„Ich gehe davon aus, dass wir wieder fünf Mandate holen“, gibt sich Gräßle zwar kämpferisch. Als Landesvorsitzende der Frauen Union (FU) kann sie mit der Männerdominanz auf den vorderen Listenplätzen aber so wenig zufrieden sein wie mit dem Gesamtbild: Die von der Parteispitze initiierte Kampagne „Frauen im Fokus“ scheint nicht richtig zu zünden, und im Streit um eine Reform des Landtagswahlrecht dürfte sich die Landtagsfraktion gegen die Vorstellungen der FU durchsetzen. „Wir haben zwar das Projekt ,Frauen im Fokus‘, tatsächlich aber Rückschritte bei der Frauenförderung. Das liegt daran, dass das Thema Teilhabe ganz offensichtlich keine Herzensangelegenheit der Union ist“, sagt Gräßle ernüchtert. Dass die Führungsriege von Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU) je nur aus Männern bestehe, sei dafür ein Beispiel. „Konservativ heißt frauenfeindlich – siehe Horst Seehofer, siehe Andreas Scheuer.“

Formal beschließt die Südwest-CDU ihre Liste erst auf einer Landesvertreterversammlung am 5. Mai. Doch die Weichen werden vorher in den Bezirksverbänden gestellt. Ihnen stehen, je nach Größe und Abschneiden bei der letzten Wahl, bestimmte Plätze zu, für die sie dem Parteitag Vorschläge unterbreiten. Gräßles Bezirk Nordwürttemberg hat als zuletzt erfolgreichster der vier CDU-Bezirksverbände Anspruch auf Besetzung der Listenplätze 1, 5, 6 und 10. Die Vorschläge werden von der Landesvertreterversammlung traditionell abgenickt, da sonst der Bezirksproporz in Frage gestellt würde. Gräßle wurde aufgefordert, doch für Listenplatz eins zu kandidieren. Aber das hat sie nicht vor, dazu versteht sie sich mit dem erneut als Spitzenkandidaten vorgesehen Rainer Wieland, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, zu gut. Sie hätte wohl auch nur geringe Chancen. Dazu hat der Streit ums Landtagswahlrecht zwischen der Landtagsfraktion auf der einen und FU sowie CDU-Landeschef Thomas Strobl auf der anderen Seite zu hohe Wellen geschlagen.

Die Frauen Union will das Landtagswahlrecht weiterhin ändern. Danach soll in den 70 Landtagswahlkreisen wie bisher der Kandidat mit den meisten Stimmen direkt in den Landtag kommen. Für die 50 Zweitmandate aber soll nicht mehr das Ergebnis vor Ort zählen, sie sollen über Landeslisten der Parteien vergeben werden. Davon verspricht sich die FU eine Erhöhung des Frauenquote in der Landtagsfraktion, die bei 25 Prozent liegt.

Die Befürworter des derzeitigen Wahlrechts halten die Liste indes für das falsche Instrument – und verweisen nun genüsslich auf die Nominierung für die Europawahl: Da habe die Partei eine Liste, was aber nicht automatisch mehr Frauen ins Parlament bringe, eher im Gegenteil. Das weisen die Reformer zurück: Das Problem sei nicht die Liste, sondern

Bezirksproporz schlägt alles

der Bezirksproporz. Denn erst aus der Addition der Vorschläge der vier Bezirke, die jeweils einen Mann vorne dran haben, ergibt sich das Männer-Quartett an der Spitze der Landesliste.

Gegen die Logik des Bezirksproporzes ist auch Landeschef Strobl, der sich die Frauenförderung auf die Fahnen geschrieben hat, machtlos. Da nutzt es ihm wenig, dass der Bezirk Nordwürttemberg für sich genommen ein sehr ausgewogenes Tableau hat: Nach einem Vorschlag des Vorstands vom Donnerstagabend schickt der Bezirk für seine Plätze auf der Landesliste neben Wieland (1) und Gräßle (5) einen Deutsch-Griechen (6) und eine junge Frau (10) ins Rennen.