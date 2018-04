Frau reißt sich beim Zaunklettern den Finger ab

Stuttgart. Nach Angaben der Polizei vom Montag kletterte die Mutter zweier Kinder am Sonntag über den 2,50 Meter hohen Zaun um ein verlorenes Spielzeug zurückzuholen. Beim Sprung auf den Boden blieb sie aber mit dem Ring am Zaun hängen, der Finger wurde abgetrennt. Er fiel samt Ring durch ein Lüftungsgitter, konnte aber von der Feuerwehr geborgen werden. Die Frau wurde samt abgetrenntem Finger in eine Klinik gebracht. Ob er wieder angenäht werden konnte, war am Montag zunächst nicht in Erfahrung zu bringen.