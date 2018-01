Französischer Staatssekretär spricht über AKW-Schließung

Fessenheim. Umweltstaatssekretär Sébastien Lecornu beginnt am Donnerstag einen dreitägigen Besuch in der Grenzregion zu Baden-Württemberg. Zunächst trifft er dort die Mitarbeitervertretung des Kraftwerks. Am Freitag will Lecornu ein Steuerungskomitee zur Umwandlung des Standorts einrichten. Dabei geht es auch darum, der Region wirtschaftliche Perspektiven für die Zeit nach der Schließung zu eröffnen - in dem Kraftwerk sind rund 1200 Menschen beschäftigt.

Fessenheim ist das älteste Atomkraftwerk Frankreichs, das noch in Betrieb ist. Die beiden Reaktoren direkt an der deutschen Grenze sollen endgültig abgeschaltet werden, wenn der neue Atomreaktor in Flamanville am Ärmelkanal in Betrieb geht. Dies peilt der Stromkonzern EDF nach zahlreichen Verzögerungen für Ende dieses Jahres an. Um die Schließung von Fessenheim gab es ein jahrelanges Hin und Her. Deutschland fordert schon länger die Abschaltung der Anlage, die Kritiker für ein Sicherheitsrisiko halten.