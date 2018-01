Franz Schrekers ferner Klang

Berlin. Für Schocktherapien ist Calixto Bieito bekannt. Denkste – er geht in seiner Inszenierung von Franz Schrekers „Die Gezeichneten“ an der Komischen Oper ganz manierlich mit dem Publikum um. Und das, obwohl er eine Vorlage hat, die vor nichts zurückschreckt, was die perversen Gelüste einer verkorkst triebgesteuerten Herrenrasse in Wort und Ton hergeben.

Doch auch hier besiegt die zwischen Wagner-Stärke und Debussy-Zartheit zelebrierte Musik als Hochgenuss alle Greuel. Stefan Soltesz dirigiert die rauschhafte, apart instrumentierte Schreker-Partitur von 1918 so bezwingend, dass man ihr kaum anmerkt, wie eklektisch sie sich der spätromantischen Mittel von Wagner und Strauss bedient und gleichzeitig Berg und Schönberg ahnen lässt – „Der ferne Klang“ heißt eine seiner Opern. Zwischen den Weltkriegen stand Schreker auf allen Spielplänen Europas.

Für die Nazis war das alles abartig. Es brauchte lange, bis diese Komponisten rehabilitiert wurden. Jetzt haben die „Gezeichneten“ wieder Konjunktur. Salzburg, München, Köln, dann auch Stuttgart mit einer Inszenierung von Martin Kusej – Berlin hinkt hinterher, obwohl Barrie Kosky, der phänomenal erfolgreiche Intendant der Komischen Oper, sich gerade um solche vergessenen, in ihrer Zeit verbotenen Werke verdient zu machen pflegt.

Kunsttrunken teuflisch

Das freilich sich recht verquast anhörende Libretto hat der Komponist selber geschrieben. Das Werk steht deutlich im Banne von Bela Bartoks 1911 entstandenem gruseligem Meisterwerk „Herzog Blaubarts Burg“. So gut ist Schreker leider nicht ganz. Seine kunsttrunkenen teuflischen Triebtäter-Herrenmenschen vergewaltigen alles, was ihnen im Renaissance-Genua über den Weg läuft. Ihr Motto: „Die Schönheit sei Beute der Starken!“ Tröstlicherweise hassen sie sich dabei selber und bringen sich gegenseitig um.

Bieito steckt die verderbten italienischen Edelleute in heutige Kostüme. Der nicht mehr, wie im Libretto vorgeschrieben, bucklige päderastische Lustmolch ist bei ihm ein gebrochener Charakter, dessen Sexualnöten man fast ein Happy End wünschen würde. Sein „Elysium“ ist ein niedliches Kinder-Paradies.

Hauptsache, die wie immer in der Komischen Oper persönlichkeitsstark gesungene Musik ist so schön, dass die nicht mehr in den überfüllten Orchestergraben passenden Harfenistinnen am Rand des Publikumsbereichs platziert werden mussten. Man braucht nur von der Bühne weg zu ihnen zu schauen, schon sorgt ihr reichlicher Zupf-Einsatz für Besänftigungs-Schauer – der ferne Klang, ganz nah! Christoph Müller