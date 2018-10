Frankfurt ohne Kapitän: Abraham mit muskulären Problemen

Sinsheim. Für die Partie bei 1899 Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) steht der Innenverteidiger wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich nicht zur Verfügung, wie die Hessen vor Anpfiff mitteilten. Zurück in der Startelf ist der kroatische Vize-Weltmeister Ante Rebic, der beim 4:1-Erfolg über Lazio Rom am Donnerstag in der Europa League zunächst auf der Bank saß. Bei 1899 Hoffenheim verzichtet Trainer Julian Nagelsmann wie zuletzt in der Champions League auf Andrej Kramaric, der erneut nur auf der Bank sitzt.