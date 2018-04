Flüchtlinge kommen in Fernreisebussen nach Deutschland

Weil am Rhein. Die Migranten hatten keine Papiere bei sich, teilte die Bundespolizei Weil am Rhein (Kreis Lörrach) am Freitag mit. Mit dem Bus seien sie von Italien über die Schweiz nach Deutschland gereist. Kontrolliert wurden die Busse nahe der deutsch-schweizerischen Grenze. Die Flüchtlinge kamen den Angaben zufolge ursprünglich aus Pakistan, Iran und dem afrikanischen Eritrea. Einer von ihnen gab laut Polizei zu, seine Ausweise bei einem Halt des Busses in der Schweiz entsorgt zu haben, um so seine Identität zu verschweigen.

Die Route von Italien über die Schweiz nach Süddeutschland werde von Flüchtlingen und deren Schleusern häufig genutzt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Fernreisebusse dienten dabei als eines der Transportmittel. Die Bundespolizei reagiere darauf, indem sie diese Busse entlang ihrer Routen verstärkt kontrolliere.