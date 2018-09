Fitness am Steinlachstrand

So könnte es in der Ofterdinger Ortsmitte künftig aussehen: Zwischen Bach- und Steinlachstraße soll die Grünfläche neu gestaltet und die Steinlach begehbar werden. Die dort wegfallenden Parkplätze könnten an zwei anderen Stellen entstehen: An der Kreuzung Aspergstraße/Insel und schräg gegenüber an der Ecke Kriegs- und Schillerstraße – jeweils mit Bäumen bepflanzt.Entwurf: Dagmar Hedder