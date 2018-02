Fischer beklagt Vorverurteilung

So langsam gehen den Walter Tigers die Spiele aus, um die große Aufholjagd zu starten. Nach dem 77:85 (36:44) am Samstag vor 3000 Zuschauern in Bayreuth bleiben die Tübinger mit der deprimierenden Bilanz von 2:40 Punkten Schlusslicht der Basketball-Bundesliga. In 13 Partien muss Trainer Mathias Fischer mit seinem Team die Wende schaffen – der Abstand zum rettenden Ufer bleibt immerhin bei 6 Punkt...