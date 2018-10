Firma und Baustelle Ziel von Dieben

Der Täter wuchtete die Eingangstür auf und gelangte in die Büros. Auf seiner Suche nach Diebesgut hebelte er nach Angaben der Polizei weitere Türen auf, auch verschlossene Schränke oder Schubladen stemmte er mit brachialer Gewalt auf. Dabei stieß der Einbrecher auf einen Möbeltresor, den er komplett mitgehen ließ. Mit seiner Beute machte sich der Einbrecher anschließend unerkannt aus dem Staub. Schaden und Wert des Diebesgutes können noch nicht beziffert werden. In Trochtelfingen sind Unbekannte über den Feiertag in eine Baustelle eingedrungen. Dort machten sie sich zunächst an einem Mobilkran zu schaffen und brachen den Geschirrkasten auf. Anschließend wuchteten sie einen Materialcontainer auf und durchsuchten ihn nach Brauchbarem. Soweit bislang bekannt ist, stahlen sie einen Baustampfer und diverse Werkzeuge. Was sonst noch fehlt, wird derzeit noch vom Polizeiposten Alb ermittelt.