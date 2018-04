Finanzplan soll zum Sommer stehen

Wendlingen/Stuttgart. Das Landesverkehrsministerium holt Verbündete ins Boot, um den zweispurigen Ausbau der „Wendlinger Kurve“ voranzubringen. In einer Erklärung mit der Region Neckar-Alb und der Wirtschaft ist zu lesen, dass man ein „gemeinsames Finanzierungskonzept noch vor der Sommerpause“ vorlegen will. Bei einem Treffen am Montag sei man sich einig gewesen, „dass der Großteil der Finanzierung des Projektes vom Bund kommen muss“.

Die Wendlinger Kurve schließt die Neckartal-Trasse von und nach Reutlingen/Tübingen an die neue Schnellbahnstrecke des Projekts Stuttgart–Ulm an. Im Rahmen des Großprojekts ist dafür die „Kleine Wendlinger Kurve“ vorgesehen, eine eingleisige Einschleifung. Projektkritiker sehen diese als Flaschenhals. Die nun favorisierte (teurere) Variante ist zweigleisig und „kreuzungsfrei“: Züge müssen nicht über das Gegengleis fahren, um dann erst per Weiche auf das richtige Gleis zu gelangen. Das soll Verspätungen verhindern helfen und Raum lassen für den weiteren Ausbau des Regionalverkehrs.

Die Bahn begrüßt eine größere Lösung. Allerdings ist diese nicht vertraglich im Projekt Stuttgart-Ulm verankert und müsste deshalb separat finanziert werden. Finanziell verantwortlich wäre in diesem Fall allein der Bund. Allerdings ist eine Ko-Fiannzierung denkbar. Das Land hat schon signalisiert, Geld bereitstellen zu wollen. zie