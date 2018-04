Film Stars Don’t Die in Liverpool

Inhalt: Liverpool, 1978: Peter Turner (Jamie Bell), ein junger britischer Schauspieler, begegnet der deutlich älteren Gloria Grahame (Annette Bening) und verliebt sich in die Leinwanddiva und Oscarpreisträgerin. Was als leidenschaftliche, von der Umgebung nicht ganz ernstgenommene Affäre beginnt, entwickelt sich nach und nach zu einer ernsthaften Beziehung. Peter wird Glorias Partner und engster Vertrauter. Ihre Liebe wird jedoch auf eine harte Probe gestellt, als Gloria erkrankt und sich nicht in ein Krankenhaus einweisen lassen will. Peters Eltern Bella (Julie Walters) und Joe Turner (Kenneth Cranham) nehmen den Star bei sich zuhause auf und kümmern sich um die exzentrische Diva, deren Fans sie schon immer waren.

Der Spielfilm basiert auf den gleichnamigen Memoiren von Peter Turner.