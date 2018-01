Filderbahnhof nicht verhandelbar

Stuttgart. Vor der Sitzung des Bahn-Aufsichtsrats an diesem Freitag, bei der Änderungen für Stuttgart 21 beschlossen werden könnten, hat sich der Stuttgarter Gemeinderat klar positioniert: Für das Gros der Fraktionen ist der Filderbahnhof am Flughafen nicht verhandelbar. Sie pochen auf die Verträge, die eine Verkehrsdrehscheibe mit kurzen Wegen vorsehen. Aus Bahnkreisen waren Überlegungen bekannt geworden, den Zughalt jenseits der Autobahn anzusiedeln. „So haben wir aber nicht gewettet“, sagte OB Fritz Kuhn (Grüne) am Dienstag, der offenbarte, dass die Brandschutzgenehmigung für den Airport-Bahnhof noch fehle.

Der Gemeinderat fordert außerdem, dass die Gäubahn, wie beschlossen, über den Filderbahnhof an den Hauptbahnhof angeschlossen wird. Zudem will das Gremium, dass die Strecke der Panoramabahn erhalten bleibt. In diesem Punkt sind sich Stadt, Land und Verband Region Stuttgart einig. Es müsse allerdings schnell geklärt werden, was dort fahren solle – Metropolexpresse, Regionalzüge oder S-Bahnen –, sagte OB Kuhn. Dies wolle er als Appell an Land und Region verstanden wissen, zügig zu einer Einigung zu kommen.

Ein Vorschlag der Grünen, einen zweigleisigen Tunnel von der Haltestelle Mittnachtstraße zum Tiefbahnhof zu prüfen, stößt bei fast allen anderen Fraktionen auf Gegenwehr. Ganz vom Tisch ist die Idee aber nicht. Sie soll alsbald mit dem Regionalverband diskutiert werden. dl