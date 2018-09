Feuerwehrmann als mutmaßlicher Brandstifter unter Verdacht

Kirchberg an der Murr. Ihm wird vorgeworfen, am 22. September in einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Gut Feuer gelegt zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Gebäude, in dem sich eine Secondhandfirma befand, brannte vollständig nieder. Auch die darin abgestellten Fahrzeuge wurden zerstört. Den Schaden am Gebäude schätzten die Beamten auf etwa 200 000 Euro. Der 20-Jährige steht laut Polizei im Verdacht, zwischen April 2017 und September 2018 auch weitere Bränden gelegt zu haben.