Feuerlöscher gegen Fondue-Flamme

Das Ehepaar wollte gegen 14 Uhr in seiner Wohnung in der Rottenburger Erasmusstraße ein Fondue zubereiten. Eine Stichflamme griff dabei vom Spiritusbrenner auf Tisch und Stuhl über. Durch sein schnelles Eingreifen verhinderte der 29-Jährig eine weitere Ausbreitung der Flammen. Die alarmierte Feuerwehr belüftete anschließend die Räume. Das Ehepaar wurde vom Rettungsdienst versorgt, konnte aber in der Wohnung bleiben. Es entstand laut Polizei Schaden am Inventar in Höhe von mehreren hundert Euro.