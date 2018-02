Feuer und Flamme

Mit Mitte 40 gehört er bei einem geschätzten Vermögen von knapp 17 Milliarden US-Dollar zu den reichsten Menschen der Welt.

Auf dieser Basis lässt sich einiges bewegen. Nur Tesla, das E-Auto, mit dem Musk die menschliche Mobilität revolutionieren will, kommt nicht so recht vom Fleck – gemessen zumindest an Musks hochfliegenden Visionen. Und auch die Boring Company, mit der das Ideenkraftwerk das Verkehrschaos in Tunnel zu leiten gedenkt, hat noch nicht viel gebohrt.

Aber Musk wäre nicht das PR-Genie, das er ist, wenn er – was für ein Gag – nicht schon mal 50 000 Baseball-Mützen seiner Tunnelfirma verkauft hätte. Und wenn schon Mützen, warum nicht auch Flammenwerfer? „Belebt jede Party!“, so sein Slogan. Innerhalb weniger Tage waren Flammenwerfer für zehn Millionen Dollar an den Mann und an die Frau gebracht. Demnächst gibt es auch Feuerlöscher mit Elon-Musk-Sticker dazu. Die Sinnfrage stellt sich bei solchen Aktionen eher nicht.

Bewiesen aber wäre, Musk macht auch mit Kleinvieh Mist und ein Vermögen – ein großer Geschichtenerzähler, dem Menschen, die bei allem gerne dabei sein wollen, scheinbar bereitwillig ihr Geld überlassen.