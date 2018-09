Festwagen wie beim Thronjubiläum

Stuttgart.. Deutlich größer als 2017 ist der historische Volksfestumzug, der am Sonntag, 30. September, um 11 Uhr durch die Altstadt von Bad Cannstatt zum Wasen ziehen wird. Denn der Zug wird speziell an den Ursprung des Festzugs im Jahr 1841 erinnern. Deswegen werden im Mittelteil zwölf historische Festwagen mitfahren, die nach dem 177 Jahre alten Vorbild für etwa 100 000 Euro rekonstruiert wurden.

Als Grundlage für die Wagen diente eine insgesamt 23 Meter große Darstellung des Festzugs zum 25. Jahrestag der Thronbesteigung König Wilhelms. Damals kamen aus ganz Württemberg etwa 200 000 Menschen nach Stuttgart zur Jubiläumssäule, die heute noch auf dem Schlossplatz steht, berichtet Jürgen Weiser. Die Landeshauptstadt Stuttgart zählte 1841 etwa 40 000 Einwohner, schätzt der Leiter des Deutschen Landwirtschaftsmuseums an der Universität Hohenheim.

Das Bild vom „riesigen Event“ (Weiser) zum Thronjubiläum lässt sich heutzutage nur in Teilen oder Kopien zusammensetzen, die zum Beispiel im Eigentum der Universität Tübingen, des Staatsarchivs oder Privatpersonen sind, berichtet Wulf Wager, Volksfestexperte und Vorstandsmitglied des Cannstatter Volksfestvereins. Nach diesen Vorbildern wurden die Festwagen rekonstruiert. Zudem wurden Duplikate von historischen Fahnen angefertigt, die im Stadtarchiv in einem ziemlich schlechten Zustand gelagert waren, berichtet Wager, der am Konzept des Historischen Volksfests mitgearbeitet hat. Er widmet sich speziell der 200-jährigen Geschichte des Festes.

In mehr als 100 Gruppen werden etwa 4500 Teilnehmer im Zug mitgehen. Auch 52 Tiere sind zu sehen. Die Festwagen werden von Pferden oder Kühen gezogen, kündigt Wager an. Nur im landwirtschaftlichen Teil fahren einige Oldtimer-Traktoren mit, zum Beispiel ein Lanz-Bulldog aus dem Jahr 1939. Die Ausrichtung am historischen Vorbild soll auch dazu beitragen, dass das Volksfest auf die deutsche Liste des immateriellen Kulturerbes kommt, hofft Wager. Daniel Grupp