Festgenommenes Ehepaar hat das Opfer gekannt

Ulm. Polizei und Staatsanwaltschaft haben gestern die Festnahme von zwei Verdächtigen in dem Mordfall im Ulmer Wohngebiet Eselsberg bestätigt. In einer Mitteilung an die Medien berichten beide Behörden von einem „Ermittlungserfolg“. Gegen den 39-jährigen Mann aus Georgien und seine 46 Jahre alte russischstämmige Ehefrau sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Bei einem Einbruch in ein Reihenhaus am frühen Morgen des Dreikönigstages war der 59 Jahre alte Hausbewohner getötet worden. Nach Polizeiangaben erlebte auch die 91-jährige Mutter des Getöteten den Überfall mit. Sie sei danach kaum vernehmungsfähig gewesen. Das brutale Vorgehen bei dem Einbruch in ein Reihenhaus am frühen Morgen des Dreikönigstags hatte in Ulm viel Aufregung verursacht.

„Wir gehen davon aus, dass die Täter Ortskenntnisse hatten und gezielt vorgegangen sind“, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger der SÜDWEST PRESSE. Offenbar hatte sich die 46-jährige Frau seit mindestens einem Jahr „mehrfach dort berechtigt aufgehalten“. Mit „dort“ ist die Wohnung am Veltlinerweg gemeint. In welcher Funktion sie dorthin kam, ob als Putzfrau, im Auftrag eines Pflegedienstes oder als Zugehfrau, wollte Bischofberger nicht weiter konkretisieren.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ist der erste Zugriff relativ schnell erfolgt. Bereits am Mittwoch vergangener Woche, also am fünften Tag nach dem Überfall in der Nacht auf Samstag, war der 39-jährige Ehemann der Frau festgenommen worden.

Die noch in der Tatnacht gebildete Sonderkommission hatte am Tatort Spuren aufgenommen, die schnell zu dem Georgier führten. Nachdem sich der Verdächtige in den Vernehmungen zunehmend in Widersprüche verwickelt hatte, erließ das Amtsgericht Ulm Haftbefehl gegen ihn. Um was für eine Spur es sich handelt, teilt die Polizei nicht mit.

Die weiteren Ermittlungen, so heißt es in der Presseerklärung, hätten dann den Verdacht erhärtet und auch auf die 46-jährige russische Ehefrau ausgeweitet. Sie ist einige Tage später am Dienstag dieser Woche festgenommen und nach der Vorführung beim Haftrichter ebenfalls in Untersuchungshaft genommen worden.

Wie Oberstaatsanwalt Bischofberger weiter mitteilt, gehen die Ermittler davon aus, dass das Paar von der Besonderheit des direkten Zugangs durch die Garage in den Keller des Wohnhauses wusste, was nur bei wenigen Häusern in der Wohnanlage in der Ulmer Siedlung der Fall ist. Ziel sei gewesen, den Schmuck zu erbeuten, von dem die Täter offenbar wussten. Wie Bischofberger weiter sagt, gebe es aber auch Erkenntnisse über die Entschlossenheit der Täter, bei einer möglichen Konfrontation mit den Bewohnern Gewalt anzuwenden. Angaben zur Tatwaffe werden nicht gemacht.

Von der Beute fehlt jede Spur. Die Polizei geht aber davon aus, dass bei dem Einbruch der Schmuck der 91-jährigen Mutter erbeutet wurde. Über dessen Wert werden keine Angaben gemacht. Laut Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei gehen die Ermittler von der Möglichkeit aus, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren – möglicherweise als Hehler mit dem Auftrag, den Schmuck möglichst teuer abzusetzen.

Die beiden Verhafteten bestreiten derweil die Tat. Dem Vernehmen nach machen sie zwar Angaben zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen, ein klares Geständnis habe aber keiner der beiden Ehepartner abgelegt, teilt Behördensprecher Bischofberger auf Anfrage mit.