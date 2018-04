Feld von hinten aufgerollt

Der ADAC GT-Masters-Saisonauftakt bei seinem neuen und alten Team Zakspeed gestaltete der Altinger Sebastian Asch recht erfolgreich. Vergangene Woche wurde er mit Luca Stolz beim Rennen in Oschersleben am ersten Tag Vierter und bestes Mercedes-AMG GT3-Team, am Sonntag nach Startplatz 31 wurde es noch der 17. Platz. In der Meisterschaft belegt das Team damit den fünften Rang.Von Startplatz 7 im Re...