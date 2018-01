Feinstaubalarm in Stuttgart endet an diesem Montag

Stuttgart. 00 Uhr. Das teilte die Stadt Stuttgart am Sonntag mit. Grund für das schnelle Ende sei eine absehbare Wetteränderung am Dienstag. «Aktuell sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) nur noch bis einschließlich Montag ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre voraus», hieß es in der Mitteilung der Stadt. Bis dahin könne die Konzentration von Feinstaub, aber auch Stickstoffdioxid in Stuttgart noch stark zunehmen. «Es besteht die Gefahr von Überschreitungen der Grenzwerte», teilte die Stadt mit.

Von Dienstag an soll sich Luftzirkulation nach einer DWD-Vorhersage allerdings deutlich verbessern. Das Wetter werde dann regnerischer und windiger, sagte ein DWD-Sprecher am Sonntag. Ab der Wochenmitte wird das Wetter demnach zunehmend unbeständiger.

Zu Wochenbeginn aber sind die Autofahrer noch einmal aufgerufen, auf ihre Fahrzeuge zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Fahrgästen wird ein verbilligtes Umwelttagesticket angeboten. Zudem empfiehlt die Stadt, Fahrgemeinschaften zu bilden. Ziel des Alarms ist es, die Belastung mit Feinstaub und Stickstoffdioxid zu reduzieren.

Am Samstag hatte das Tagesmaximum laut Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) an der Messstation Neckartor bei 31 Mikrogramm Feinstaub je Kubikmeter Luft gelegen. Zulässig sind 50 Mikrogramm. Am Sonntag wurden zunächst 35 Mikrogramm gemessen. Der Feinstaubalarm für Fahrzeuge galt seit Sonntag um Mitternacht - der für Komfortkamine seit Samstag, 18.00 Uhr. Komfortkamine sind eine zusätzliche Wärmequelle, die nicht für die Grundversorgung nötig ist.

Der Feinstaubalarm wird seit Anfang 2016 von Mitte Oktober bis Mitte April ausgerufen. Nach Angaben des Deutschen Städtetags ist Stuttgart bundesweit die einzige Großstadt, die dem Kampf gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub damit begegnet.