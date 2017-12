Feiertagsgans, Feiertagstanz

Konstanz. Gemeint sind natürlich die Tiere, die an deutschen Esstischen festtäglich verspeist werden. Und da vor allem das „Wappentier“ des Weihnachtsessens, die Gans.

Die hat es wahrlich nicht leicht. Gibt man zum Beispiel das Wort „Gans“ als Suchbegriff im Internet ein, folgt nach dem unvermeidlichen Wikipedia-Eintrag zur „Hausgans“ nämlich was? Nährwertangaben: 238 Kalorien auf 100 Gramm, 13 Gramm Fettgehalt und 96 Milligramm Cholesterin. Ganz so (oder: Gans so?), als wäre nichts anderes denkbar.

Seit kurzem aber weiß die Gans Anwälte an ihrer Seite: Animal Pride, laut Selbstauskunft „eine Gruppe von Menschen unterschiedlichen Alters und Geschlechts aus dem Raum Bodensee, die sich schon länger oder neu für den Schutz und das Recht aller Tiere einsetzen“ – und die pfiffige Ideen hat: Vergangenen Samstag hat sie in Konstanz die Benefizparty „Tanz für die Gans“ geschmissen. Alleine steht Animal Pride mit seiner gansheitlichen Idee aber nicht. In Lemgo gab es am selben Tag das deutlich weniger vegetarische „Tanz mit der Gans“, also Tanzverkehr mit Gansverzehr. Und in Frankfurt am Main findet am zweiten Weihnachtsfeiertag „Tanz die Gans weg“ statt. Gemeint sind wohl aber nicht Gänse an sich, sondern die Kalorien. Also 238 auf 100 Gramm.