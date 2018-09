Fehler im System

Fulda. Von schweren Verbrechen Einzelner, wie mancher in Kirchenkreisen noch einige Zeit beschwichtigen wollte, kann danach keine Rede mehr sein. Das „System Kirche“ offenbart schwerwiegende Mängel. Und die Selbstreinigungskräfte der Institution waren nicht in der Lage, diese zu beheben.

Im Gegenteil: Dem Skandal des Missbrauchs setzte die Unfähigkeit der Institution, die Schwere der Verbrechen anzuerkennen und mit aller Konsequenz gegen Täter vorzugehen, einen zweiten Skandal hinzu. Der Institution und ihrem Ansehen galt oft die vorrangige Sorge, nicht den Opfern und ihrem erfahrenen Leid.

Der Schaden ist gewaltig. Er ist Ausdruck des Glaubwürdigkeitsverlusts der Kirche. Eine Institution, die hohe moralische Standards erhebt, wird mit ihren eigenen Abgründen konfrontiert. Ob sie irgendwann Vertrauen zurückgewinnen kann, hat sie zu Teilen selbst in der Hand. Der Weg dorthin ist jedenfalls schwierig.

Schritte dahin hat die Kirchenleitung seit dem Jahr 2010 unternommen. Das gehört mit zur Wahrheit. Priesteramtskandidaten werden heute einer strengen Prüfung und Begleitung unterzogen, Kleriker und kirchliche Mitarbeiter intensiv in Prävention geschult. Opfer werden gehört und ernst genommen. Und doch verfolgen die Schatten der Vergangenheit die katholische Kirche weiter. Sie drohen auch das, was an Gutem geschieht, in eine Wolke aus Vorbehalt und Misstrauen zu rücken.

Ausweg bietet nur Läuterung. Warum sagen Personalverantwortliche nicht offen, dass sie mit der Versetzung auffälliger Priester Fehler begangen haben? Warum gestehen Vorgesetzte nicht ein, dass sie die Dimension der Verbrechen nicht wahrhaben wollten? Viele Gemeinden kennen oder ahnen die Wahrheit längst.

Auch andere Eingeständnisse sind unumgänglich: dass der Klerikalismus teuflisch sein kann, der zwangsweise Zölibat für Priester ein Unding, dass die oftmals abgeschottete Männerwelt Zerrbilder von Sexualität und Partnerschaft gebiert. Die Sonderwelt des katholischen Klerus muss sich dem Hier und Heute stellen.

Die schonungslose Begegnung mit der Wirklichkeit ist die härteste Aufgabe, vor der die Kirche steht. Denn Deutungshoheit im persönlichen und moralischen Bereich der Gläubigen sowie viele Privilegien im Arbeits- und Steuerrecht werden in weiten Teilen der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert. In Deutschland kommt diese Einsicht im Klerus langsam an. Andere Teile der Weltkirche, etwa in Italien, Polen oder weiten Teilen Afrikas, versuchen der Konfrontation mit der Wirklichkeit noch auszuweichen.

Verstecken lassen sich die Abgründe jedoch nicht mehr. Die Kirche wird nach der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals eine andere sein – personell, finanziell und strukturell. Doch es wird sie weiter geben.

