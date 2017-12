Fehlender Wille

Berlin. Vor mehr als zwei Jahren wurde der Dieselskandal bei VW publik. Seitdem ist einiges passiert. Eine neue Konzernführung versucht, sowohl Entscheidungsprozesse zu verändern als auch den Aufbruch in die Elektromobilität zu beschleunigen. Der Autobauer hat Milliarden an Strafen und Entschädigungen für Kunden in den USA bezahlt, wo der Betrug aufgedeckt worden war. Dort sitzen zwei ehemalige VW-Manager in Haft.

In Deutschland dagegen konnte sich VW nicht nur auf die Politik verlassen, die den Konzern unangetastet wissen will. Auch bei der Justiz drängte sich der Verdacht auf, dass sie zum Jagen getragen werden müsse. Das Oberlandesgericht Celle hat bewiesen, dass es auch anders geht und einen Sonderprüfer angeordnet. Denn es fehlt an Aufklärung. Dass VW vor das Verfassungsgericht gezogen ist, passt ins Bild. Wolfsburg will die Aufklärung im Sande verlaufen lassen. Dass das Verfassungsgericht die von VW gewünschte einstweilige Verfügung gegen den Sonderprüfer abgeschmettert hat und dieser damit erst einmal arbeiten darf, macht Hoffnung, dass der Konzern mit dieser Strategie nicht durchkommt.