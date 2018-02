Federleichte 580 Gramm

Ulm. Es handelt sich, weil die Liebe zum Fußball ja oft unter die Haut geht, um ein Tattoo mit QR-Code. Buchstäblich gestochen scharf. Den codierten Unterarm erkennt das Ticketlesegerät und lässt den Gewinner, Ilja P., nun ein Leben lang bei Hertha-Heimspielen kostenlos passieren. Könnte das nicht irgendwann einmal (in der zweiten Liga oder so) auch lästig werden? Für Ilja sicher nicht!

Auch Eishockey-Star Christian Ehrhoff von den Kölner Haien werden die 580 Gramm Gewicht, die er jetzt voller Stolz zusätzlich trägt, nie zur Last. So schwer, weit mehr als ein halbes Kilo, ist eine Pyeongchang-Silbermedaille. Auch Teamkollegen wie David Wolf und Dennis Endras aus Mannheim wollen ihre in den nächsten Tagen gar nicht mehr ablegen, heißt es. Abwehr-Ass Ehrhoff hat angekündigt, dass er mit der Plakette um den Hals auch seine Töchter in den Kindergarten und zur Schule bringt. „Jeder darf die Medaille dann mal anfassen“, sagt er und weiß genau: Schon die kleinste Berührung kann große Leidenschaft wecken.