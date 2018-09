Fatales Wendemanöver bringt Biker zu Fall

Gegen 16.20 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Seat Ibiza auf der B28 Richtung Metzingen. An der Anschlussstelle Metzingen-Ost verließ er die Bundesstraße und musste in der Ausfahrt in einer unübersichtlichen Rechtskurve wegen stockenden Verkehrs anhalten. Nach kurzer Wartezeit wendete er und wollte über den Gegenfahrstreifen wieder auf die B 28 auffahren. Dabei übersah der junge Mann den entgegenkommenden 47-jährigen Motorradfahrer. Der Kradlenker bremste voll und stürzte von seiner Aprilia. Die Maschine rutschte etwa zehn Meter über den Asphalt und prallte in die rechte Seite des querstehenden Autos. Der 47-jährige Biker kam in eine Klinik. Ein 20 Jahre alter Beifahrer im Seat zog sich leichte Verletzungen zu.