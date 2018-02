Fast zwei Milliarden für den Bund

Frankfurt. Der Gewinn der Bundesbank ist im vergangenen Jahr deutlich von 399 Mio. auf 1,9 Mrd. EUR gestiegen. Das Geld hat die Notenbank gestern an das Bundesfinanzministerium überwiesen. Zugleich machte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Dienstag bei der Vorlage der Bilanz in Frankfurt aber deutlich, dass die sehr großzügige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und vor allem die Käufe von Staatsanleihen rasch eingestellt und ein klarer Endzeitpunkt genannt werden sollte.

Förderung von Krediten

Noch bis mindestens Ende September kauft die EZB zusammen mit den nationalen Euro-Notenbanken monatlich Anleihen der Euro-Staaten im Volumen von 30 Mrd. EUR. So sollen die Renditen gedrückt und Banken zur Vergabe von mehr Krediten angehalten werden. Angesichts der generell guten Konjunkturlage im Euroraum sieht Weidmann Spielraum, die Geldpolitik zu ändern. „Die realwirtschaftliche Lage und die geldpolitische Ausrichtung klaffen derzeit so weit auseinander wie selten zuvor“, sagt der Bundesbank-Chef. „Wenn der Aufschwung weiter anhält und die Preise entsprechend steigen, gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, warum der EZB-Rat die Nettokäufe von Wertpapieren in diesem Jahr nicht beenden sollte.“

Weidmann sieht in den Anleihekäufe ein steigendes Risiko. Die Regierungen der Eurostaaten vernachlässigten dadurch die nötige Konsolidierung der Staatsfinanzen.

Die Bundesbank selbst profitiert aber von der lockeren Geldpolitik und vor allem vom negativen Einlagezins für Banken. 929 Mrd. EUR haben Institute 2017 der Bundesbank anvertraut. Das sorgte für Zinseinnahmen von 3,2 Mrd. EUR. Weitere 1,2 Mrd. EUR an Zinsen warfen von ihr gehaltene Staatsanleihen ab. Insgesamt sieht die Bundesbank zunehmende Risiken, wenn die Zinsen steigen sollten. Deshalb stockt sie die Rücklagen dafür um 1,1 Mrd. auf 16,4 Mrd. EUR auf. Trotzdem bleiben für den Finanzminister 1,9 Mrd. EUR übrig. Allerdings hatte der im Bundeshaushalt 2,5 Mrd. EUR eingeplant. Rolf Obertreis