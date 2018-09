Fall Maaßen: Nahles steht in ihrer Partei unter Beschuss

München. Zehn Minuten lang herrscht erst einmal große Einigkeit zwischen den beiden SPD-Frontfrauen Andrea Nahles und Natascha Kohnen. Die SPD-Fraktionsvorstände von Bundestag und bayerischem Landtag haben sich in München versammelt, um den Genossen Schub für den Wahlkampf im Freistaat zu geben. Mehr Mieterschutz, kostenfreie Kitas – klar.

Dann ist es Natascha Kohnen, SPD-Spitzenkandidatin, Landesvorsitzende und Vize in der Bundespartei, die auf einer Pressekonferenz das große Streitthema benennt, die „Causa Maaßen“, wie sie sagt. „Ich habe einen Brief mit meiner klaren Haltung geschrieben“, meint sie.

Nahles hatte der Versetzung und damit dem Aufstieg des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium in der Berliner Koalitionsspitze widerwillig zugestimmt. Kohnen hat sich im Anschluss per Brief damit „nicht einverstanden“ erklärt und verlangt, dass die SPD-Kabinettsmitglieder in Berlin der Beförderung nicht zustimmen. Einige SPD-Politiker haben eine ähnliche Position bezogen und sich damit gegen Parteichefin Nahles gestellt.

Das Thema Maaßen soll kommenden Dienstag im SPD-Parteivorstand diskutiert werden. Nahles lässt durchblicken, dass sie eine einigende Lösung für den Streit vor Augen hat, will aber nichts verraten. Ihren Kritikern spricht sie Verständnis aus. Beim Treffen der Parteivorsitzenden der Groko, so ihre Version, habe CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer aber damit gedroht, das Bündnis platzen zu lassen. Auch aufgrund „größerer Abwägungen“, etwa möglicher Neuwahlen im Bund, habe sie ihre Entscheidung getroffen.

Die zerstrittene SPD meint, den Schuldigen für den Schlamassel gefunden zu haben: Seehofer. „Dieser Mann ist außer Rand und Band“, sagt Kohnen. Seine Position könne „niemand mehr nachvollziehen“. Von ganzen Wellen an Austrittserklärungen aus der Partei wollen die beiden SPD-Frauen bisher nichts bemerkt haben.

Unterdessen schrieb CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauerauer in einem Brief an die CDU-Mitglieder, dass der Streit um Maaßen die Koalition beinahe gesprengt habe. Die SPD habe wegen ihres fehlenden Vertrauens in Maaßen dessen Entlassung gefordert „und diese Personalfrage mit dem Fortbestand der Koalitionsregierung“ verknüpft. „Der Bundesinnenminister bestand darauf, die Expertise von Herrn Maaßen weiter zu nutzen. Damit stand die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Regierung konkret im Raum – mit allen dahinterstehenden Konsequenzen bis hin zu Neuwahlen.“ Patrick Guyton (mit dpa)