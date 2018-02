Fahrt ins Gewisse

Freiburg. Im orangefarbenen Schimmer der Straßenlaterne wartet eine junge Frau. Blonde Haare, weißer Schal, hohe Schuhe. Den Kragen ihres schwarzen, langen Mantels hat Kira nach oben geschlagen. Auch in Freiburg sind die Winternächte kalt. Kira ist Studentin, 24 Jahre alt – und will nach einem Abend mit Freunden raus aus der Innenstadt.

Nur wenige Menschen verirren sich kurz vor 1 Uhr in die Gasse, die im Schatten des Karstadt-Gebäudes liegt. Die junge Frau tippt auf ihrem Handy. Der helle Schein des Displays beleuchtet ihr Gesicht. „Wollen Sie mit dem Frauentaxi fahren?“, fragt ein Mann, der unvermittelt aus einem dunklen Durchgang tritt. Er zieht an seiner Zigarette. Erst jetzt fällt das große Auto auf, an dessen Frontscheibe ein Schild klebt: „Frauennachttaxi“. „Nach Littenweiler. In die Nähe vom Schwarzwaldstadion“, antwortet sie.

„Wir warten, ob noch jemand in die Richtung mitfahren will“, sagt Taxifahrer Jürgen Muscheler. Das „Frauennachttaxi“ ist eine Sammellinie für Frauen, die am Wochenende in der Altstadt feiern. Die Stadt hat das Angebot als Reaktion auf den Mord an der Studentin Maria L. eingeführt. Die 19-Jährige wurde im Herbst 2016 Opfer eines Sexualverbrechens. Nachts, auf dem Nachhauseweg entlang der Dreisam, nahe des Fußballstadions.

Zwischen Mitternacht und 4 Uhr

Nur über einen schmalen Weg ist der Taxi-Sammelplatz von der angrenzenden Kaiser-Joseph-Straße erreichbar. Tagsüber ist sie als Haupteinkaufsmeile beliebt, jetzt ist sie von Nachtschwärmern belebt. „Das ist ja richtig stressig heute“, ruft einer der Taxi-Kollegen des 64-Jährigen und lacht. „Es waren schon Wochenenden dabei, an denen ich niemanden gefahren habe“, erklärt Jürgen Muscheler, der seit 13 Jahren Taxi fährt. „Das Angebot nutzen leider nicht viele.“ Von Mitternacht bis 4 Uhr stehen die Großraumtaxis bereit. Freitag- und Samstagnacht, Abfahrt ist immer zu vollen Stunde. „Ich finde es ist eine gute Sache für die Mädchen und Frauen“, sagt sein Kollege. Ob es das Taxi in Freiburg braucht, weiß er nicht. „Das ist eine schwierige Frage.“ Er zögert: „Das ist ein politisches Thema.“

Die Glocke eines Kirchturms schlägt. Einmal. Das Münster liegt um die Ecke. „Es kommt wohl niemand mehr“, sagt Jürgen Muscheler. Seine Zigarette hat er zu Ende geraucht. Kira setzt sich auf den Beifahrersitz. Der Platz zwischen ihr und dem Fahrer bleibt frei. Das graue Auto biegt in den Leopoldring, eine der zweispurigen Hauptstraßen Freiburgs, ein. „Ich finde, es ist ein super Angebot“, sagt die 24-Jährige. „Einfach zu wissen, dass es das Frauentaxi hier gibt, ist gut.“

Vergewaltigt und gewürgt

Die Studentin ist in einem kleinen Dorf bei Schwäbisch Hall aufgewachsen. In Freiburg hat sie drei Jahre Politikwissenschaften studiert, jetzt macht sie ihren Master. Auch künftig will sie in der Hochburg der Alternativszene leben. In der ersten Großstadt mit grünem OB. In einer Stadt, die lange als Ort galt, an dem die Welt noch heiler ist als anderswo.

Bis zum 16. Oktober 2016. Jener Nacht von Samstag auf Sonntag, die die Verunsicherung brachte. Auf dem Heimweg von einer Uni-Party vom Fahrrad gestoßen, vergewaltigt, gewürgt: Der Leichnam von Maria L. lag im Wasser der Dreisam, als sie gefunden wurde. Sie war ertrunken. Das Urteil im Prozess gegen den mutmaßlichen Täter, Hussein K., soll am 21. März fallen.

„Wir wollten in der Nacht auf die gleiche Veranstaltung wie Maria“, sagt Kira. Sie und ihre Freunde standen schon in der Schlange. Weil zu viel los war, haben sie sich dagegen entschieden. Auf den Heimweg machte sich Kira in dieser Nacht alleine. „Nach dem Verbrechen war die Stimmung in Freiburg anders“, erinnert sie sich. Auch Jürgen Muscheler spürte in den Wochen danach eine bedrückende Stimmung. „Das war schon heftig.“

Er bremst scharf. Zwei junge Männer laufen über die Straße, der eine hält ein Bier in der Hand. Die Fußgängerampel zeigt rot. „In meinem Umfeld hatte ich nicht den Eindruck, dass sich viele davon haben einschränken lassen“, sagt Kira. Sie blickt aus dem Fenster. Es geht über die Schwabentorbrücke, an der Tram-Haltestelle der Ganter-Brauerei vorbei. Nur noch wenige Fahrradfahrer, kleine Grüppchen am Straßenrand sind unterwegs. Je weiter die Taxifahrt aus der Stadt heraus führt, desto menschenleerer wird es. „In Freiburg habe ich mich nie unsicher gefühlt“, sagt die 24-Jährige mit fester Stimme. Einmal sei es zu einer unangenehmen Situation gekommen. „Ich bin über die Blaue Brücke gelaufen“, sagt sie. Ein Mann ist ihr ein paar hundert Meter gefolgt. „Ich habe ihm deutlich gesagt, das ich das nicht möchte.“ Er hat sich abgewandt.

Muscheler fragt sich, wieso nicht mehr Freiburgerinnen das Taxi nutzen. Ein paar Flecken fallen ihm schon ein, an denen er nur ungern bei Nacht vorbeikommen würde. „Zum Beispiel da oben an der Dreisam. Dort, wo das Mädel ermordet wurde“, sagt er. „Da ist ja nichts beleuchtet.“ Kira hakt nach, wirkt verwundert: „Würden Sie da auch als Mann nicht hin?“ Der 64-Jährige setzt den Blinker. „Auch als Mann nicht.“ Das Taxi wird langsamer, kommt zum Stehen. Auf dem nassen Straßenpflaster nahe dem Schwarzwaldstadion spiegeln sich die Laternenlichter.

Kira ist angekommen. Nur wenige hundert Meter von der Stelle entfernt, an der noch immer ein vergilbtes, rot-weißes Polizeiband an einen Baum geknotet ist. Rote Kerzen brennen dort, frische Rosen stehen in einer Vase. Auf ein schlichtes Holzkreuz hat jemand „Why“ geschrieben. Nur ein paar Meter entfernt hängt ein Foto an der Dreisambrücke. Von Maria. Ihr Blick geht nach oben, gen Himmel.