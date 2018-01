Fahrplan für mehr Pflegeplätze

„Die Demografie“, setzte Tübingens Erste Bürgermeisterin Christine Arbogast vor dem Kultur- und Bildungsausschuss am Donnerstagabend an, „hat immer ein oberes und ein unteres Ende.“ Letzterem habe man bis vor Kurzem eine schwarze Zukunft prophezeit: „Es hieß, es kämen immer weniger Kinder. Und man wollte schon Kitas in Seniorenheime umbauen.“ So etwas sei in Tübingen heute kein Thema mehr: „Aber ...