Berlin. Der Netzausbau hakt, die Klimaziele 2020 werden verfehlt, und bislang hat die Regierung keinen haltbaren Plan vorgelegt, wie sie es in Zukunft besser machen möchte. Im Gegenteil: Anstatt selbst eine Vision zu entwickeln, wie sie aus der Kohle aussteigen, energieschonendes Bauen vorantreiben und den Verkehr in eine emissionsarme Zukunft führen möchte, hat sie diese Mammutaufgaben in Kommissionen ausgelagert. Und Instrumente wie die CO-Bepreisung lehnt sie kategorisch ab, obwohl in der Fachwelt ein überbordender Konsens besteht, dass sie die Energiewende entscheidend voranbringen würde. Das Versagen des Energieministeriums ist beispiellos.

Natürlich liegt das nicht nur an dem aktuellen Energieminister Peter Altmaier (CDU), sondern auch an seinen in dieser Hinsicht unambitionierten Vorgängern. Doch Altmaier führt den Kurs fort. Ein halbes Jahr, nachdem der Energiestaatssekretär Rainer Baake seinen Posten hingeschmissen hat, ist noch immer kein Nachfolger in Sicht. Das Thema Energiewende hängt im luftleeren Raum. An einen mächtigen Energiewende-Koordinator im Ministerium, wie ihn der Bundesrechnungshof fordert, ist schon gar nicht zu denken.

Die Haltung der Regierung zur Energiewende ist nicht nur ärgerlich, sie ist fahrlässig. Am Gelingen dieses gigantischen Projektes hängt zu viel, als dass man es schleifen lassen könnte. Und 34 Milliarden Euro allein im Jahr 2017 sind zu viel Geld, als dass man es einfach aus dem Fenster werfen darf.