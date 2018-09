Fahrer machte sich aus dem Staub

Dieser war in der Straße „Neuer Weg“ abgestellt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub, so die Polizei, die vermutet, die Beschädigungen könnten durch einen Anhänger verursacht worden sein. Wer etwas gesehen hat, kann sich an den Polizeiposten in Waldenbuch wenden: Telefon 0 71 57 / 52 69 90.