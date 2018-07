Fachmesse Eurobike zeigt Innovationswelle bei Zweirädern

Friedrichshafen. Es gehe eine Innovationswelle durch die Branche, sagte Siegfried Neuberger, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV) der Deutschen Presse-Agentur zur Eröffnung der Messe am Sonntag. «Wir rechnen mit vielen neuen Produkten, neuen Akku-Technologien und Motoren.» Weitere große Themen seien die digitale Vernetzung, E-Mountainbikes und Lasten-Räder.

In diesem Jahr richtet die Eurobike sich erstmals ausschließlich an Fachbesucher. Sie dauert nur drei Tage - statt vier wie in den Vorjahren. Bisher war die Schau am letzten Tag für alle Interessierten geöffnet. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt rund 43 000 Besuchern; rund 1400 Aussteller aus 50 Ländern werden vertreten sein, darunter auch viele Firmen anderer Branchen, die neu in den Fahrradmarkt drängen.