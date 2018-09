Fabian Giefer: Das tut mir furchtbar Leid

Mainz. Vor sechs Jahren hätte Fabian Giefer zum FC Bayern München wechseln können. Der deutsche Fußball-Rekordmeister wollte den damaligen Ersatztorwart von Bayer Leverkusen als einen Backup hinter Manuel Neuer verpflichten. Doch Giefer wollte spielen. Über die Stationen Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 und Bristol City landete er im Sommer 2017 beim FC Augsburg.

Seit dieser Saison ist der 28-Jährige Stammtorwart und musste nach dem 1:2 (0:0) gegen Mainz 05 gleich zwei dicke Patzer erklären. „Ich komme raus, um den Ball zu klären und das gelingt mir in beiden Situationen nicht“, beschrieb Giefer die beiden Aktionen, die zu den fatalen Gegentoren führten. „Das tut mir furchtbar Leid für die Mannschaft, die wirklich alles gegeben hat, um zu gewinnen. Das ist eine ganz bittere Pille, aber wir müssen den Kopf hochnehmen und das abschütteln.“

Komplett abschütteln wollten die Augsburger diese Niederlage nicht – es gab ja schließlich auch positive Aspekte. Die Einwechslung von Dong-Won Ji (73. Minute) zum Beispiel. Neun Minuten später brachte der Südkoreaner die Fuggerstädter nach einem Konter in Führung. Ji knickte anschließend jedoch um und musste ausgewechselt werden. Aber auch die Mainzer wechselten clever. Anthony Ujah (87. Minute) und Alexandru Maxim (90.+3) drehten vor 21 105 Zuschauern die Partie nach dem Rückstand für die Rheinhessen.

„Diese Schlussphase war der Wahnsinn. Leider mit dem falschen Ausgang für uns“, meinte Offensivmann André Hahn. „Wir gehen in Führung, dann verletzt sich der Torschütze. Im Anschluss kassieren wir zwei Gegentore nach Standardsituationen, wobei das zweite ein ganz klares Foul an Martin Hinteregger ist.“ Dieser Meinung war auch der Trainer. „Beim zweiten Tor weiß ich nicht, welche Idee der Schiedsrichter hatte, denn es ist ein ganz klares Foul an Martin Hinteregger. Dass Hinteregger behandelt werden muss und nicht wieder ins Spiel rein darf, ist mir auch unerklärlich, obwohl es der Linienrichter noch zugesagt hatte“, klagte Manuel Baum. „Bei allen Fehlern des Schiedsrichters müssen wir aber auch unsere eigenen Fehler analysieren. Das werden wir in den nächsten Tagen tun.“ Das gibt jede Menge Hausaufgaben. dpa