FCR-Kapitän René Hirschka verletzt

FC Rottenburg – SSC Tübingen 3:1 (1:1). Was am Samstag auf dem kleinen Rottenburger Kunstrasen passierte, werden beide Mannschaften so schnell nicht vergessen: Der SSC spielte die Rottenburger in den ersten 20 Minuten an die Wand und hätte schon höher führen müssen als nur mit 1:0 durch das Tor von Felix Wellhäuser (11.). Danach verletzte sich Rottenburgs Kapitän Rene Hirschka so schwer, dass das...