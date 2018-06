Exhibitionist belästigt Frau zwei Mal

Gleich zwei Mal innerhalb von wenigen Tagen ist eine 25 Jahre alte Frau Opfer des gleichen Exhibitionisten geworden. Nach dem ersten Vorfall in der Nacht auf Samstag wurde die Frau von dem Unbekannten am Donnerstag gegen 23 Uhr in der Planie wieder obszön angesprochen und belästigt. Der Mann hantierte an seinem Geschlechtsteil herum. Erst auf eine weitere Aufforderung, sich zu entfernen, ging der Unbekannte in Richtung Stadtmitte davon. Er trug eine schwarzen Winterjacke mit Kapuze und kurze graue Jogginghose. Zudem hatte er eine schwarze Sporttasche dabei.