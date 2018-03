Evangelos Aroutsidis klagt

Frank Fahrner, Trainer des TSV Altingen hatte seine Elf mit klaren Worten auf das Spiel in Mössingen vorbereitet: „Das gibt ein Fehlerspiel – es geht darum, weniger Fehler zu machen als der Gegner.“ Fahrner spielte damit auf den miserablen Zustand des Sportplatzes in Mössingen an (siehe Infobox). Auf diesem miesen Geläuf mussten beide Teams spielen – gepflegte Pässe waren allerdings nicht möglich...